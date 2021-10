Gas, record senza fine: prezzo quintuplicato da inizio anno

4' di lettura

Il gas inaugura l’anno termico con una puntata a 100 euro per Megawattora (MWh) in Europa, un prezzo mai visto nella storia e ormai quasi quintuplicato da inizio anno. Se si trattasse di petrolio sarebbero a conti fatti 190 dollari al barile: più del doppio dell’attuale quotazione del Brent, che peraltro non si è mai spinto così in alto (in termini nominali il record assoluto è 147,50 dollari, raggiunto a luglio 2008).

Ennesima impennata

Per il gas l’ennesima impennata – seguita da un parziale ritracciamento intorno...