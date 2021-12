Gas, record senza fine: il prezzo vola dopo l’allarme sulle forniture dalla Russia

3' di lettura

Sembra non esserci fine ai rincari del gas in Europa. In un’altra seduta ad altissima tensione sui mercati energetici, martedì 21 il prezzo del combustibile ha registrato punte di rialzo vicine al 30%, spingendosi fino a sfiorare 188 euro per Megawattora al Ttf olandese, l’ennesimo record storico, prima di assestarsi intorno a 180 euro: un valore circa sette volte superiore a quello di un anno fa.

Anche l’elettricità – complice il fermo di molti reattori nucleari in Francia – ha seguito a ruota, apprezzandosi...