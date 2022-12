Gas: ricerca al Sud di depositi contro l’emergenza

Qualche dettaglio sui due vecchi progetti ormai svaporati in Basilicata. La Geogastock aveva proposto a Serra Pizzuta un serbatoio geologico di dimensioni contenute, 100 milioni di metri cubi. Diverso il progetti nell’area di Salandra, dove erano previsti una centrale di compressione per iniettare nel sottosuolo il metano attraverso 14 pozzi; il deposito potrebbe contenere 1,2 miliardi di metri cubi di gas di cui 700 milioni il gas commercialmente utilizzabile e 500 milioni di metri cubi come riserva strategica e gas-cuscino per tenere il deposito in pressione. Era prevista una compensazione di un milione di euro a ciascuno dei Comuni interessati (Ferrandina, Grottole e Salandra) e sei milioni alla Regione, più 250 mila euro l’anno per tutta la durata dell’attività di stoccaggio a concessione.

I 13 stoccaggi italiani

In Italia sono operativi 13 stoccaggi di gas. Nove della Snam attraverso la controllata Stogit, tre sono dell’Edison e uno della società indipendente Ital Gas Storage del gruppo F2i. L’attività è in conto terzi perché queste società non posseggono il gas che immagazzinano; svolgono un servizio secondo le tariffe regolate dall’autorità dell’energia Arera. La Snam è prima in Europa con il 15% della capacità (il 3,5% di quella mondiale). La maggior parte di queste riserve è sotto la pianura padana tra Lombardia (il 40% della capacità) ed Emilia-Romagna.