Gas in rubli, Putin firma il decreto e fa la voce grossa. Ma si potrà continuare a pagare in euro I contratti per il gas russo restano in vigore e si continuerà a pagare in euro: alla conversione in valuta russa ci penserà Gazprombank. Il Cremlino assume posizioni più morbide all’indomani dei colloqui con il premier italiano e il cancelliere tedesco di Sissi Bellomo

Un attivista di Greenpeace davanti una petroliera che trasporta greggi russo al largo della Danimarca (Afp)

