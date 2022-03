Gas in rubli ricatto a doppio taglio: da stop forniture danni irreversibili per Mosca

3' di lettura

Un’azione da kamikaze, che però mette all’angolo l’Europa e rischia di precipitarci in una crisi energetica ancora più grave. Se la Russia otterrà di farsi pagare il gas in rubli riuscirà forse sorreggere il cambio, ma si priverà di un’importante fonte di entrate in valuta pregiata: una delle poche che le sono rimaste. Se invece i clienti europei non cederanno al ricatto – perché di questo si tratta – Gazprom non potrà fare altro che chiudere i rubinetti, privando di colpo la Ue di forniture oggi...