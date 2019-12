Gas russo, accordo “di principio” Mosca-Kiev sul transito in Ucraina Sul transito di gas russo in Ucraina c'è un accordo “di principio”. È stato raggiunto nella tarda serata del 19 dicembre a Berlino, dopo oltre dieci ore di confronto tra le delegazioni dei due Paesi, con la mediazione della Commissione europea e del governo tedesco di Sissi Bellomo

Berlino. Da sinistra, il commissario europeo Maros Sefcovic, il ministro dell'Energia russo Alexander Novak e il ministro ucraino dell’Energia Oleksiy Orzhel (Afp)

2' di lettura

Sul transito di gas russo in Ucraina c'è un accordo “di principio”. È stato raggiunto nella tarda serata del 19 dicembre a Berlino, dopo oltre dieci ore di confronto tra le delegazioni dei due Paesi, con la mediazione della Commissione europea e del governo tedesco.

Un passo avanti che potrebbe essere decisivo per allontanare in extremis il timore di una crisi energetica: l'attuale contratto scade a fine anno e in assenza di un rinnovo l'Italia è tra i Paesi più esposti al rischio di vedersi ridurre (o comunque di pagare molto più care) le forniture da Gazprom.

Il nostro Paese - seconda destinazione del gas russo, dopo la Germania - oggi riceve la maggior parte delle consegne attraverso la rotta ucraina.

In realtà è presto per affermare di aver scansato ogni pericolo: nessun dettaglio sugli accordi è stato rivelato, probabilmente perché non tutti gli aspetti sono già stati definiti. La bozza è stata inviata a Mosca e a Kiev per le ultime limature, che devono ricevere via libera ai massimi livelli.

L'ufficializzazione è comunque attesa per oggi e c'è ottimismo dopo le dichiarazioni di poche ore fa dal Cremlino. “Stiamo raggiungendo un'intesa - ha detto presidente russo Vladimir Putin nel tradizionale incontro di fine anno con i giornalisti- Siamo interessati a rifornire l'Ucraina e i nostri vicini europei con le nostre risorse. Quella rotta per noi è conveniente, anche se per noi si aggiunge a quella settentrionale”, ossia il NordStream: gasdotto verso la Germania che è appena diventato oggetto di sanzioni da parte degli Stati Uniti, decisi a fermare i lavori (quasi ultimati) per il raddoppio.

A Berlino, nella sede del ministero tedesco dell'Economia, che ha ospitato i colloqui, il tavolo allestito per la conferenza stampa e la cerimonia di firma del contratto ieri sera è rimasto vuoto.