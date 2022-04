Gas russo, dopo lo stop a Polonia e Bulgaria ecco che cosa succede in Europa

«Le nostre linee guida sono molto chiare: pagare in rubli se non è previsto nel contratto è una violazione delle nostre sanzioni», ha sottolineato la presidente della Commissione europea. «La richiesta da parte russa di pagare in rubli è una decisione unilaterale e non è in linea con i contratti», ha aggiunto.

Von der Leyen ha infine annunciato che una riunione straordinaria dei ministri europei dell’Energia sarà convocata il prima possibile.

Cremlino: stop ad altri paesi se non pagano in rubli

l presidente russo Vladimir Putin ha decretato a marzo che il gas di Gazprom esportato nei cosiddetti paesi ostili, che includono l’intera Unione Europea, da aprile andrà pagato solo in rubli secondo uno schema stabilito tra Gazprom, Gazprombank, la banca centrale russa e il governo. «Se qualcuno rifiuta di pagare con il nuovo sistema, sarà attuato il decreto del presidente russo», ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, secondo quanto riferisce l’Interfax.

Solo un avvertimento?

Chi non si adegua non riceverà più il gas. Mosca ha dato seguito alla minaccia con Polonia e Bulgaria, si tratta di capire ora se nei prossimi giorni l’escalation si estenderà ad altri paesi europei, a partire da Germania e Italia, i due «big» più dipendenti dal metano di Mosca. Al momento, i flussi verso gli altri paesi europei risultano regolari, inclusi quelli verso l’Italia attraverso l’hub di Tarvisio.

Paesi Ue continuano a pagare in euro

In queste giornate convulse anche la propaganda fa la sua parte. Così il cancelliere austriaco ha dovuto smentire la notizia diffusa dai media russi secondo cui l’Austria avrebbe accettato di pagare le forniture in rubli. «Prima che le fake news sulla propaganda russa vengano diffuse ulteriormente qui - ha scritto Karl Nehammer - Ovviamente, Omv (la compagnia energetica austriaca, ndr) continuerà a pagare in euro le consegne di gas dalla Russia. L’Austria si attiene alla lettera alle sanzioni concordate dall’Ue».