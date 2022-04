Gas russo, il mercato trema dopo lo stop delle forniture a Polonia e Bulgaria

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Il nodo del gas in rubli sta venendo al pettine. Gazprom ha ufficialmente sospeso le forniture alla Polonia e alla Bulgaria, dimostrando che Mosca faceva sul serio quando minacciava la chiusura dei rubinetti per chiunque non si fosse adeguato alle nuove istruzioni di pagamento dettate dal Cremlino. E il mercato ha ripreso a tremare.

Nel resto d’Europa, Italia compresa, il gas russo continua ad arrivare con regolarità: non abbondante ma comunque in linea con le richieste dei clienti, che al momento...