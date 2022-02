Gas in Sicilia e Adriatico: ecco la mappa dei giacimenti dove si potrà estrarre

Ascolta la versione audio dell'articolo

Due obiettivi in contraddizione.

Il piano per ridurre i costi energetici italiani, piano approvato venerdì 18 febbraio dal Consiglio dei ministri, dice di aumentare l’estrazione di metano dai giacimenti nazionali. Il decreto Bollette non dice i dettagli di quanto estrarre e dove, ma si sa già che punta ad almeno 2,2-2,5 miliardi di metri cubi l’anno in più con investimenti complessivi per 2 miliardi di euro, facendo perno soprattutto sui giacimenti del Canale di Sicilia.



Al tempo stesso e in direzione tenacemente opposta, il piano regolatore Pitesai sull’uso del sottosuolo, piano pubblicato una settimana prima dal ministero della Transizione ecologica, riduce l’estrazione dai giacimenti nazionali. Fra il nuovo decreto Bollette (estrarre di più) e il nuovo piano regolatore Pitesai (estrarre meno) si è formato un ossimoro, una negazione speculare e reciproca, che si completa per fortuna nel decreto Bollette con una forte semplificazione per le fonti rinnovabili d’energia, in modo da sbloccarne gli iter ostacolati dai mille no all’eolico e al solare e mettendo a disposizione dell’energia pulita anche i demani militari.

Con ogni probabilità sarà necessario introdurre deroghe al piano antitrivelle Pitesai.

Investimenti cancellati

Il Pitesai (sigla impronunciabile di un piano dal nome opaco: Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee) fa scomparire ogni velleità sul giacimento Teodorico al largo di Goro, spegne le speranze sull’investimento da 250 milioni per il giacimento Vega B nel canale di Sicilia di fronte alla costa di Ragusa, delude chi spera in un ricorso potente ai nuovi giacimenti Argo e Cassiopea; svapora le speranze di chi auspicava grandi risorse sulle colline abruzzesi o di chi s’illudeva nei 30-40 miliardi di metri cubi di metano dell’Alto Adriatico al largo fra Veneto e Istria.

Se il Governo vuole conseguire un aumento di disponibilità di gas a basso prezzo da dare alle imprese energìvore con una gara del Gse, dovrà dare mano a una potente iniezione di deroghe e, come dice Gianni Bessi del Pd emiliano-romagnolo, «dovrà creare una cabina di regìa o un commissario».

Il decreto Bollette di venerdì 18 febbraio non rileva la visione strabica divergente ma prende atto dell’esistenza del nuovo arrivato Pitesai e a esso si adegua: il gas aggiuntivo si potrà estrarre dai giacimenti che «ricadono in tutto o in parte in aree considerate idonee nell’ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee». Cioè si può aumentare l’estrazione di metano solamente là dove lo consente il Pitesai. Ovvero in pochi luoghi.