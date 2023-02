Gas sotto 50 euro, la prima volta da dicembre 2021

I punti chiave L’importanza degli stoccaggi

Il gas scende sotto i 50 euro per la prima volta da 17 mesi. Ad Amsterdam in apertura di seduta il prezzo ha toccato i 49,5 euro al megawattora, con una flessione del 4% e portandosi ai livelli di metà dicembre 2021. Dall’inizio dell’anno le quotazioni registrano una flessione del 34,7%.

I prezzi sono crollati di oltre l’80% rispetto al picco di agosto, quando i tagli al gas proveniente dalla Russia spinsero il prezzo fino alla quota record di 343 euro al megawattora. Ora l’Europa sta assistendo a una brusca inversione di tendenza poiché il clima è relativamente mite, gli sforzi per ridurre il consumo di energia e i forti afflussi di gas naturale liquefatto (Gnl) dagli Stati Uniti al Qatar stanno smorzando la tensione.

L’importanza degli stoccaggi

Secondo gli analisti, i prezzi potrebbero ancora salire in caso di freddo prolungato prima della fine dell’inverno o in caso di interruzioni dell’approvvigionamento. Anche la concorrenza con l’Asia per il Gnl potrebbe creare un rischio al rialzo. Per ora, gli alti livelli di stoccaggio stanno fornendo un cuscinetto all’Europa, un segnale di ottimismo sul fatto che la regione possa superare questo inverno e anche il prossimo.