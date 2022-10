Gas, lo spettro dei default si allontana ma la tregua è solo di un mese

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Lo spettro dell’insolvenza sulle consegne di gas non è scomparso ma si è allontanato. A dieci giorni dall’avvio del nuovo anno termico si può tirare un (relativo) sospiro di sollievo per i grandi consumatori industriali allacciati direttamente alla rete, come le cartiere o i cementifici: non c’è più un pericolo imminente di fermi di produzione legati al mancato rinnovo di contratti di fornitura.

Il verdetto rimane invece in sospeso per i rivenditori al dettaglio di energia, che erogano gas (e spesso...