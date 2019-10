Gas, la Turchia sfida Cipro in casa di Eni e Total

Eni è una delle compagnie più attive nell’esplorazione a Cipro, dove ha avviato le attività nel 2013. Lo scorso 18 settembre Nicosia ha annunciato di averle assegnato un contratto di Production Sharing per il blocco 7, in consorzio con Total (che avrà il ruolo di operatore). Contestualmente il governo cipriota ha anche riordinato le partecipazioni in altri blocchi, facendo entrare i francesi in una serie di aree già affidate a Eni e di cui Eni resta operatore. Il valore delle transazioni – su cui le due compagnie non hanno emesso comunicati – non è stato reso noto.

Nel dettaglio, a Total sono andati il 20% dei blocchi 2 e 9 (quota identica a quella già detenuta da Kogas, mentre Eni ora è scesa al 60%); il 30% del blocco 3 (Eni scende al 50%, Kogas resta al 20%) e il 40% del blocco 8, che prima era al 100% “italiano”.

Eni e Total erano già socie alla pari nel blocco 6 della Zona economica esclusiva al largo di Cipro – dove la perforazione del pozzo Calypso-1 ha portato l’anno scorso a individuare ricche risorse di gas – e nel blocco 11.

Nell’offshore cipriota hanno fatto interessanti scoperte, non ancora sfruttate, anche altre major straniere: l’americana ExxonMobil con Qatar Petroleum ha individuato Glaucus nel blocco 10, mentre nel blocco 12 c’è Aphrodite, ricco giacimento rinvenuto nel 2011 in cui sono coinvolte la texana Noble Energy (35%) e l’israeliana Delek Drilling (30%), le stesse società che si avviano a esportare da Israele verso l’Egitto il gas di Leviathan e Tamar. Shell possiede il restante 35%.

@SissiBellomo