Gas, tutti i rischi del price cap (che dopo il via libera potrebbe restare sulla carta)

Il prezzo del gas continua a scendere, addirittura ripiegando sotto la soglia psicologica dei 100 euro per Megawattora per le consegne di gennaio al Ttf, il minimo da giugno – quando il clima era caldo e non era ancora partita la corsa a fare scorte – e meno di quanto costasse a dicembre 2021, nel periodo prenatalizio. Pensare che il mercato si sia già lasciato imbrigliare dal price cap, tuttavia, è un’illusione.

La barriera contro gli eccessivi rincari del combustibile rischia in realtà di non essere...