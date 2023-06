Gas, al via a luglio nuovo pozzo nella Pianura Padana

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nell’Italia in cerca di alternative al gas russo qualcosa comincia a muoversi, anche sul fronte della produzione nazionale. A luglio entrerà in funzione un “nuovo” giacimento, nel cuore della Pianura Padana: per la precisione a Selva Malvezzi, comune di Budrio, nel bolognese, dove è stato resuscitato un deposito sfruttato per quasi trent’anni dall’Eni ma fermo dal 1984.

Non è insomma una vera e propria scoperta, ma si tratta comunque di un evento raro e degno di nota nel Bel Paese. La crisi energetica...