Borse europee in rialzo nonostante la guerra. Petrolio sotto i 100 dollari

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee iniziano con un prudente ottimismo il mese di aprile dopo la chiusura in “rosso” del primo trimestre dell’anno (non accadeva dal 2020) a causa della corsa dell’inflazionee degli sconvolgimenti geopolitici legati all’invasione Russa dell’Ucraina. Le incertezze sul fronte internazionale e su quello economico continuano infatti a dominare la scena sui mercati azionari del Vecchio Continente. Gli sviluppi del conflitto, che non lasciano intravvedere progressi concreti nei negoziati di pace, i dubbi sui tempi della stretta di politica monetaria avviata dalla Fed e la brusca frenata del prezzo del petrolio, grazie al ricorso alle riserve strategiche Usa, rimangono al centro dell'attenzione degli investitori, mentre continua la volatilità del gas naturale alla luce del braccio di ferro con Mosca sul pagamento in rubli.

Intanto gli acquisti sui titoli bancari, dopo che l'Eba ha giudicato «gestibile» l'impatto diretto della guerra sul sistema europeo (pur mettendo in guardia sui rischi a medio termine) e dopo che il colosso spagnolo Santander ha confermato i target di redditività 2022, stanno spingendo al rialzo i listini del Vecchio Continente dopo un avvio incerto: a Milano si registra un andamento positivo per l'indice FTSE MIB, così come per i listini di Parigi (CAC 40), Francoforte (DAX 30), Londra (FT-SE 100) e Madrid (IBEX 35). Ma sul fronte macro la crescita della manifattura nell'Eurozona viaggia ai minimi da 14 mesi, mentre l'inflazione a marzo è da record (+7,5%).

A Milano è rally Generali, scivola ancora Tim

In fondo al listino principale milanese si piazza Telecom Italia con le indiscrezioni di stampa sui progressi nel confronto con Cdp in tema di rete unica rendono meno probabile il concretizzarsi dell'offerta del fondo Kkr sul gruppo. Il calo del prezzo del petrolio non sembra pesare su Tenaris e Saipem, che si porta in testa al Ftse Mib, mentre continua a salire anche la compagnia Generali in vista della record date del 14 aprile per l'assemblea del 29 dove si decideranno i futuri vertici del Leone. Bene il gruppo Davide Campari e tra gli istituti di credito Banco Bpm. In rialzo Unicredit che ha perfezionato la cessione del 18% residuo detenuto nella banca turca Yapi Kredi a Koc Holding. Una mossa che avrà «un impatto positivo mid-high single digit sul Cet1 consolidato di UniCredit, nel secondo trimestre 2022» (cioè fino a un massimo di nove punti base). In fondo Stmicroelectron, Interpump Group e la holding Atlantia.

Euro in calo sul biglietto verde, Wti sotto 100 $

Sul mercato dei cambi, euro in calo a 1,1059 dollari da 1,1116 in chiusura il 31 marzo. Debole lo yen, indicato a 135,57 per un euro (da 134,90), e 122,59 per un dollaro (121,43). Rublo a 82,75 per un dollaro da 82. Prosegue anche il calo del prezzo del petrolio che si avvia a chiudere la settimana con la flessione più marcata da quasi due anni: il future maggio sul Wti perde il 2,3% a circa 97,9 dollari al barile, mentre l'analoga consegna sul Brent scivola dell'1,9% a 102,6 dollari. In calo dell'1,5% a 124 euro per megawattora il prezzo del gas naturale, al centro del braccio di ferro tra Mosca i paesi compratori sul pagamento in rubli.

BTp: si allarga lo spread a 151 punti base

Seduta negativa per i titoli di Stato italiani scambiati sul secondario telematico Mts. Lo spread con i Bund si allarga leggermente anche se, dopo una partenza in rialzo, i corsi del titoli tedeschi sono nuovamente in calo. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari scadenza tedesco è indicato a 151 punti base dai 149 del finale del 31 marzo. Il rendimento dei titoli italiani risale al 2,11% dal 2,05% del closing della vigilia con il Bund decennale che rende lo 0,6 per cento.