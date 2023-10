Gasdotto sabotato nel Baltico, al Ttf prezzo vicino a 50 euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il gas si conferma l’epicentro delle tensioni sui mercati energetici. E i prezzi in Europa continuano a correre, in rialzo di oltre il 20% in due sedute al Ttf e ormai vicino alla soglia psicologica dei 50 euro per Megawattora. Un’impennata ancora più significativa se confrontata con la performance del petrolio.

Il Brent – dopo un rialzo del 4% lunedì 9 in reazione all’attacco di Hamas contro Israele – si è stabilizzato intorno a 88 dollari al barile, influenzato in apparenza più dal pessimismo sull...