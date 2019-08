Gasdotto Tap al rush finale: pronto il tunnel sotto la Puglia di Jacopo Giliberto

Fine settimana di alta stagione a San Foca, la spiaggia del comune di Melendugno (Lecce), in Salento. Gli ombrelloni sono aperti allo stabilimento Mamanera, dall’allestimento etnico coloratissimo, e allo stabilimento balnoterapeutico Ensō, dall’eleganza di sobria finezza giapponese. Dove la risacca ha scurito la rena portando sulla battigia dorata le sabbie vulcaniche nerissime del Volturno, lì i bambini adorano raccogliere conchiglie nei secchielli e con la paletta scavare buche nella sabbia. A 16 metri sotto i piedini di quei bimbi, a 15,8 metri sotto le buche scavate con paletta e secchiello, là sotto è nascosto, finito, pronto il tunnel del metanodotto Tap.

Lo scavo del tunnel contestatissimo avrebbe potuto devastare la spiaggia, «una delle più belle spiagge dell’Adriatico pugliese» (Michele Emiliano, presidente della Puglia, post su Facebook, 28 marzo 2017). La sera del 24 luglio 2018 la ministra uscente per il Mezzogiorno, la quinquistelle pugliese Barbara Lezzi, aveva detto alla trasmissione In Onda di La7: «Voglio sfidare chiunque a stendere un asciugamano sopra un gasdotto». Ecco, la galleria del metanodotto è stata scavata e sulla sabbia sopra di essa ci sono i pedalò e la distesa di teli da bagno.

Non è un caso che l’opera — tra un anno porterà in Italia il metano dell’Azerbaigian — sia uno dei nodi attorno cui si articola la negoziazione fra i partiti nelle consultazioni per il nuovo Governo.

La galleria e la condotta

Il tunnel è lungo 1.540 metri, di cui 600 dal cantiere fra gli olivi di San Basilio fino alla battigia e altri 900 metri fra la spiaggia e lo sbocco in mezzo all’acqua del mare a 28 metri di profondità. La galleria è larga 2,4 metri, vi si impiegano 20 minuti di cammino a percorrerla, è stata costruita in meno di 3 mesi prima che la spiaggia di San Foca si riempisse di bagnanti. Attraversa strati di sabbione debolmente addensato fra rocce di calcarenite. La talpa meccanica lunga 26 metri dopo avere perforato la galleria ora dorme ferma sotto il fondo del mare; tra un mese sarà svegliata dal letargo e darà gli ultimi giri di fresa per rodere il diaframma che la separa dal mare aperto. Una nave officina porterà il macchinario fino al porto di Brindisi.