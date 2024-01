Gastone Cottino, una vita tra Resistenza e volumi di diritto

Ascolta la versione audio dell'articolo

È morto ieri, all’età di novantotto anni, Gastone Cottino. Con lui – uno dei padri del diritto commerciale e del diritto societario del nostro Paese – se va un pezzo del Novecento italiano. Partigiano, liberale, socialista. Una vita memorabile, segnata dalla Seconda guerra mondiale, dai suoi pericoli e anche dalle sue avventure. Un peso molto significativo sul diritto, in cui è stato un vero caposcuola senza avere le iattanze e le superbie dei baroni universitari classici, ma gestendo invece il potere e la responsabilità, anche, con ironia e misura.

Accademico dei Lincei, è stato ordinario di Diritto commerciale nelle università di Sassari, Modena e Torino (dove, alla fine della carriera, è diventato professore emerito). Condirettore della rivista Giurisprudenza Italiana (Utet), ha firmato per i tipi di Zanichelli, che è sempre stato il “suo” editore, due volumi che hanno segnato in maniera profonda la cultura giuridica: La vendita (con Paolo Greco, genero di Franzo Grande-Stevens) e Lineamenti di Diritto commerciale. Innumerevoli i suoi allievi che, poi, sono rimasti nelle università o che hanno scelto la carriera di avvocato o l’ingresso in magistratura. Fra i primi – per citare alcuni nomi – ci sono Eva Desana, Mia Callegari, Paolo Montalenti, Oreste Cagnasso, Alberto Jorio, Guido Bonfante, Roberto Weigmann.

La vita di Cottino è stata segnata dalla Resistenza. Che ha influito – per come ha vissuto questa esperienza – anche sulla sua esistenza successiva. A diciotto anni, dopo l’8 Settembre 1943, aderisce alla formazione dei Giovani Liberali, con il soprannome di Lucio. Quindi, a differenza della maggior parte degli antifascisti torinesi, non sceglie né il Partito Comunista né il Partito d’Azione. Questo, appunto, all’instaurazione della democrazia condizionerà non poco la sua professione e le sue linee di ricerca, le sue relazioni e le sue amicizie. Il 26 aprile 1945 è fra i partigiani che assaltano e liberano Palazzo di Città, sede del Comune. Quella mattina, prima di entrare in Palazzo di Città, è lui a procurare le pistole e i fucili. Racconterà il giurista al quotidiano torinese La Stampa: «In una Via Cernaia distrutta dai bombardamenti e dai combattimenti, mi trovai a trascinare un carretto. Una coperta copriva allo sguardo dei pochi passanti le armi che stavo trasportando. Passai indenne sotto la Caserma Cernaia. Fu un pericolo enorme. Oggi è la sede della Scuola allievi dei carabinieri, ma all’epoca vi era di stanza la Brigata Nera».

Nella Torino e nell’Italia del Secondo dopoguerra, Cottino non è quindi né comunista né azionista. La sua parabola politica, culturale e civile è coerente con la minoranza torinese che, da liberale, diventa prima liberale di sinistra, quindi socialista, infine socialista di sinistra. Da socialista di sinistra, Cottino aderisce da ultimo a Rifondazione Comunista, dalla quale viene anche candidato alle elezioni europee del 1999.

Nella Torino degli Agnelli e della Fiat, che è appunto anche la Torino del Partito Comunista Italiano e della élite azionista, Cottino è quindi una mosca bianca. Non ha mai avuto rapporti strutturati con la Fiat. «Ho sempre fatto poco l’avvocato – raccontava Cottino – , ma un giorno mi trovai a patrocinare gli interessi di un mio cliente, che era controparte della Fiat. Ci fu una riunione in Corso Marconi. Eravamo seduti intorno a un tavolo. A un certo punto entrò, nella stanza, Umberto Agnelli. Tutti si alzarono di scatto e fecero una specie di inchino. Rimasi sorpreso. Capii che, quello, non era il mio mondo».