Gates: l’Intelligenza artificiale sconvolgerà aziende come Google e Amazon

Secondo il fondatore di Microsoft Bill Gates l’Intelligenza artificiale porterà nel prossimo futuro profondi sconvolgimenti, tanto che aziende come Google e Amazon non saranno più le stesse. Durante un evento Goldman Sachs e SV Angel sull’intelligenza artificiale, Gates ha infatti detto che l’impatto di un futuro assistente personale dotato di intelligenza artificiale sarà così profondo che la prima azienda a svilupparlo avrà un vantaggio sui concorrenti.

Secondo Gates, l’impatto dell’Ai potrebbe alterare radicalmente i comportamenti degli utenti. «Sarà uno sconvolgimento epocale: chiunque realizzerà per primo un agente personale [dotato di intelligenza artificiale] farà sì che nessuno andrà più su un motore di ricerca, su un sito di produttività, su Amazon».



Questo assistente AI - ancora da sviluppare - sarà in grado di comprendere le esigenze e le abitudini di una persona e la aiuterà a «leggere le cose che non hai tempo di leggere», ha detto Gates lunedì durante l’evento di San Francisco sul tema dell’intelligenza artificiale.

Gates ha detto che c’è una probabilità del 50% che questo futuro vincitore nel campo dell’IA sarà una startup oppure un gigante della tecnologia. «Sarei deluso se Microsoft non entrasse in questo filone di business», ha detto Gates, «ma sono impressionato da un paio di startup, inclusa Inflection» ha aggiunto, riferendosi a Inflection.AI, co-fondata dall’ex dirigente di DeepMind Mustafa Suleyman.

Ci vorrà del tempo prima che questo potente agente digitale futuro sia pronto per l’uso mainstream, ha affermato Gates. Fino ad allora, le aziende continueranno a incorporare le cosiddette tecnologie di intelligenza artificiale generativa simili al popolare ChatGPT di OpenAI nei propri prodotti.