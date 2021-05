Gattinoni apre l’hub di Torino per le Atp Finals di tennis

1' di lettura

Ga ttinoni inaugura il nuovo hub nel cuore di Torino e rilancia sulla capacità di attrazione del turismo sportivo. La società gestirà ticketing e accoglienza per le Nitto Apt Finals di Tennis che Torino ospiterà per i prossimi cinque anni. L’obiettivo è massimizzare gli effetti sulla città e sulla regione dei 15 giorni di gare – che si disputeranno all’interno del Pala Alpitour – tra i più grandi campioni del tennis, in campo dal 14 al 21 novembre prossimo.

La società lavorerà per attrarre visitatori privati ma punterà molto anche sul comparto corporate per attrarre convention aziendali ed eventi organizzati da aziende e multinazionali. Con 150 milioni di ricadute economiche stimate e 60mila biglietti già venduti le Apt Finals promettono di dare grande visibilità alla città già a partire da un anno “di passaggio” come quello in corso.

Dal punto di vista tecnologico, la piattaforma sulla quale si potranno acquistare i biglietti sarà abilitata anche per l’acquisto o la prenotazione di servizi come alberghi, ristoranti e visite particolari.