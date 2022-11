Gaza, almeno 20 morti in un incendio a Nord della Striscia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono almeno 20 i morti, tra cui bambini, le vittime di un grande incendio divampato in un edificio a Jabalia nel nord di Gaza. Lo riferiscono fonti locali. L’incendio secondo la Wafa è partito dall’interno di un appartamento. Il rogo ha anche provocato diversi feriti. Sul posto sono accorsi i pompieri, protezione civile e mezzi di soccorso nel tentativo di domare le fiamme che sono divampate. Si teme che il numero delle vittime - alcuni media riferiscono di 7 bambini - sia destinato ad aumentare. Non sono state accertate al momento le cause che hanno scatenato l’incendio.