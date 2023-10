Gaza, autocritica del Nyt sul bombardamento dell’ospedale: «Troppo sbilanciati sulla versione di Hamas»

L’editoriale sottolinea però che il pezzo è stato continuamente aggiornato, e poco dopo la versione iniziale era stato chiarito che c’era una disputa riguardo al responsabile.

Oggi, il Times ha anche scritto in un articolo che da Hamas non sono arrivate prove o ricostruzioni in grado di sostenere le accuse mosse a Israele per il bombardamento dell’ospedale. E il premier britannico Sunak, in visita in Israele, ha confermato che secondo le fonti di intelligence britannica il razzo che ha colpito l’ospedale è partito da Gaza.

