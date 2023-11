Gaza, chi sono i 13 ostaggi israeliani e gli 11 stranieri liberati oggi

Eli Bin, direttore generale del servizio di emergenza nazionale israeliano Magen David Adom, ha detto alla radio dell’esercito di aver parlato con la delegazione della Croce Rossa che ha supervisionato il rilascio dei 13 ostaggi. Ha detto che una valutazione iniziale indicava che gli ostaggi sono in “buona salute”. Lo riporta Al Jazeera.

I 39 palestinesi rilasciati dal carcere

In cambio, dalla prigione di Ofer in Cisgiordania, vicino a Ramallah, sono stati rilasciati 39 palestinesi: 24 donne 15 uomini.

Due autobus della Croce rossa - ha riferito la televisione Kan - hanno lasciato il carcere militare di Ofer e si sono diretti verso due località: il posto di blocco di Bitunya (Ramallah) - dove saranno liberati quanti fra loro sono residenti in Cisgiordania - ed il Comando centrale della polizia di Gerusalemme, per quanti vivono a Gerusalemme est. Questa operazione è stata condotta fuori dalla vista di telecamere “per impedire che le ex detenute ostentassero segni di vittoria”.

