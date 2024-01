Gaza, Medici senza frontiere evacua il personale dall’ospedale di Al-Aqsa

I punti chiave Attacchi di droni e cecchini vicino all’ospedale

L’organizzazione non governativa Medici Senza Frontiere (Msf) è stata «costretta a evacuare il suo personale e le loro famiglie» dall’area dell’ospedale Al-Aqsa, nella Striscia di Gaza. Il ritiro, a quanto ha comunicato la Ong in una nota, è avvenuto dopo giorni di combattimenti nella zona centrale della Striscia e in risposta all’ordine di evacuazione diffuso dalle forze israeliane con la distribuzione di volantini nei quartieri attorno all’ospedale dell’organizzazione. «Con un grosso peso sul cuore siamo costretti ad evacuare mentre i pazienti, il personale ospedaliero e molte persone in cerca di un posto sicuro rimangono nei locali dell’ospedale», ha dichiarato Carolina Lopez, coordinatrice dell’emergenza di Msf all’ospedale.

«Ribadiamo - ha aggiunto Lopez - che Israele ha l’obbligo, secondo il diritto umanitario internazionale, di proteggere i pazienti e il personale che ancora lavora nell’unico ospedale funzionante nell’area centrale di Gaza».

Attacchi di droni e cecchini vicino all’ospedale

L’evacuazione del centro di Msf si accoda una lunga serie di denunce su aggressioni e violenze a danno di staff medico e strutture che operano nella Striscia, finite nel mirino di un conflitto che ha raggiunto il 7 dicembre i primi tre mesi di ostilità. Il bilancio delle vittime su sponda palestinese è cresciuto fino a superare le 22.700, secondo dati diffusi dal ministero della Sanità della Striscia.

Msf fa sapere che un proiettile ha perforato «pesantemente» un muro del reparto della terapia intensiva dell’ospedale di Al-Aqsa, una minaccia. Negli ultimi due giorni gli attacchi dei droni e il fuoco dei cecchini erano a poche centinaia di metri dall’ospedale, si legge nel comunicato. «La situazione è diventata così pericolosa che alcuni membri dello staff che vivono nelle zone limitrofe non hanno potuto lasciare le proprie case a causa del rischio continuo di droni e cecchini», ha spiegato Lopez, sottolineando che «la conseguente riduzione del personale nell’ospedale ha avuto un impatto sull’assistenza ai pazienti».