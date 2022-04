Gazprom chiude il gas a Polonia e Bulgaria. Germania verso l’addio al petrolio russo

Dal gasdotto Yamal-Europe transita anche gas destinato alla Germania e non è chiaro che cosa accadrà in futuro. Gazprom potrebbe sfruttare maggiormente le altre rotte di transito, come ha già fatto molto spesso: da mesi la linea da Yamal funziona in modo intermittente o trasporta il gas in senso inverso, ossia dalla Germania alla Polonia (il cosidetto “reverse flow” è previsto anche per mercoled’ 27, secondo i dati sulle nomine diffusi da Gascade).

Punto di non ritorno

Gli ultimi sviluppi sono comunque destinati a pesare dal punto di vista politico, incoraggiando ulteriormente gli sforzi europei per ridurre la dipendenza energetica da Mosca.

La Ue ha intanto compiuto un primo passo verso l'applicazione di un tetto ai prezzi del gas, concedendo a Spagna e Portogallo di limitare temporaneamente a 40 euro per Megawattora il prezzo delle forniture destinate alle centrali elettriche nella penisola iberica. L’Italia spera in misure analoghe, estese a tutta la Ue. «Continueremo a batterci in Europa con tutte le forze - ha commentato su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio -. Subito un tetto massimo europeo al prezzo del gas, per tutelare famiglie e aziende contro speculazioni che non permetteremo».