Gazprom pompa più gas nei depositi europei e il prezzo scivola del 20%

Le forniture di gas russo finalmente risalgono, sia pure (almeno per ora) senza correre. E il mercato tira un sospiro di sollievo, tanto profondo che in poche ore il prezzo del combustibile in Europa martedì 9 è scivolato di quasi il 20% riportandosi sotto 65 euro per Megawattora al Ttf, principale hub del Vecchio continente.

L’aumento dell’export, destinato a ricostituire gli stoccaggi di Gazprom in territorio Ue, si è concretizzato in ritardo rispetto alle indicazioni del Cremlino: il presidente...