Bank of England porta i tassi all’1,75%: maggior rialzo da 27 anni

Le previsioni sono state rispettate: la Banca d’Inghilterra ha appena annunciato un aumento dei tassi di mezzo punto percentuale, che porta i tassi d'interesse dall’1,25% all’1,75%, il livello massimo dall’inizio della grande crisi finanziaria nel 2008. Si tratta del rialzo più elevato da 27 anni.

Il sesto ritocco consecutivo della BoE dal dicembre scorso – anche questo un record – punta ad arginare l'inflazione, che è ai massimi da quarant'anni. Il tasso è salito al 9,4% e secondo quanto dichiarato oggi dalla Banca arriverà a quota 13% entro la fine dell'anno. Gli esperti della Resolution Foundation, un think tank, hanno avvertito oggi che l'inflazione continuerà a salire e potrebbe raggiungere il 15% all'inizio del 2023.

Sulle orme di Fed e Bce

La BoE solitamente agisce con cautela, con ritocchi lievi, ma questa volta ha seguito le orme della Fed e della Bce optando per un intervento più deciso. “La Banca è preoccupata per l'effetto sulla sterlina e non vuole essere l'unica a non aderire al club dei 50 punti base”, ha detto James Smith, economista di ING a Londra.

Tutti i nove membri della Monetary Policy Committee hanno votato a favore di un rialzo: 8 hanno optato per 0,5 punti e uno solo per un ritocco più consueto dello 0,25% .

La Banca continua quindi con la sua missione di tenere l'inflazione sotto controllo, nonostante la debolezza dell'economia britannica e il rischio di recessione. La stessa BoE ha confermato oggi che l'economia entrerà in recessione a fine anno e che non prevede un ritorno alla crescita fino al 2025.