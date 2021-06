Gb, la Corte d’appello conferma che i rider di Deliveroo sono lavoratori autonomi

I punti chiave L’azienda esulta: nostro modello flessibile

La Corte d'Appello del Regno Unito ha respinto un ricorso, avanzato dal sindacato Independent Workers Union of Great Britain (Iwugb), contro delle sentenze che avevano inquadrato i rider del gruppo Deliveroo come lavoratori autonomi. La Corte d'appello è stata quindi unanime nel riconoscere lo status di lavoratore self-employed, con tutti i tre giudici in accordo e nessun parere dissenzienti. La Corte ha rilevato che le sentenze precedenti erano corrette ed è giunta alla conclusione che i rider non hanno un rapporto di lavoro subordinato con Deliveroo.

Si tratta della quarta sentenza nel Regno Unito che stabilisce che i rider di Deliveroo sono lavoratori autonomi, dopo una sentenza del Central Arbitration Committee e due verdetti presso l'Alta Corte, ma la questione resta controversa. A essere toccato è il tema, più ampio, dell’inquadramento dei corrieri (e dei lavoratori in generale) nella cosiddetta gig economy, l’economia dei lavoretti che si regge sull’incrocio fra domanda e offerta di prestazioni a basso costo. Solo a febbraio, la Corte suprema britannica aveva sancito che i lavoratori del colosso dei trasporti privati Uber fossero intitolati a diritti come il salario minimo.

Uno dei punti focali della sentenza su Deliveroo è che i suoi fattorini non siano obbligati a fornire il servizio. «Quella di oggi -ha detto un portavoce di Deliveroo- è una buona notizia per i rider di Deliveroo e segna un'importante pietra miliare. I tribunali del Regno Unito hanno constatato e riconosciuto lo status di lavoratori autonomi dei rider di Deliveroo per la quarta volta. Il nostro messaggio ai rider è chiaro. Continueremo a sostenere il vostro diritto a lavorare nel modo che più desiderate e continueremo ad ascoltarvi e a rispondere agli aspetti che più vi interessano», ha spiegato.

«Il modello di Deliveroo -ha continuato il portavoce, attaccando i sindacati - offre la vera flessibilità che è compatibile solo con il lavoro autonomo, e mette a disposizione dei rider quel lavoro che ci dicono di apprezzare. Coloro che fanno campagne per eliminare la flessibilità dei rider non parlano per la stragrande maggioranza dei rider e cercano di imporre una modalità di lavoro che i rider non vogliono. Deliveroo continuerà a sostenere la possibilità che aziende, simili a Deliveroo, possano offrire la piena flessibilità del lavoro autonomo insieme a maggiori benefit e a maggiore sicurezza». I dubbi sul modello di business dell’azienda e le sue turbolenze legali avevano affossato il debutto borsistico di Deliveroo sul listino di Londra. Le azioni sono salite fino a picchi del 9% a 274 pence dopo il verdetto, ai massimi da aprile.