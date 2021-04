Gb, è morto il principe Filippo: il marito della Regina Elisabetta aveva 99 anni 

1' di lettura

È morto il principe Filippo, il marito della regina Elisabetta che aveva spostato nel 20 novembre 1947 e dalla quale ha avuto quattro figli: Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo.

Avrebbe compiuto 100 anni a giugno.

Dimesso di recente dopo alcune settimane in ospedale a Londra a causa di una non meglio precisata infezione - non legata al Covid - cui si erano aggiunti problemi al cuore. Lo ha annunciato la regina in una nota diffusa da Buckingham in cui la sovrana esprime “profonda tristezza” per la perdita “dell'amato marito”. Inossidabile punto di riferimento della corte britannica per decenni, come consorte della sovrana ha affiancato la regina nei suoi viaggi ufficiali nel Commonwealth e nel mondo, apparendo frequentemente agli occhi del pubblico.

È il più longevo consorte di un monarca britannico: infatti il 19 aprile 2009, con 62 anni e 71 giorni di matrimonio, ha superato anche la regina consorte Carlotta di Meclemburgo-Strelitz, moglie di re Giorgio III.