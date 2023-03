Gb, linea dura sull’immigrazione illegale: chi arriva dalla Manica non potrà chiedere asilo

Sunak venerdì incontrerà il presidente francese Emmanuel Macron nella speranza di raggiungere un'intesa con la Francia, da dove partono quasi tutti i migranti che attraversano la Manica.

Sunak mira al recesso dalla Convenzione europea

Finora tutti i migranti che vogliono chiedere asilo in Gran Bretagna sono tutelati dalla Convenzione dei Rifugiati dell'Onu e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Secondo indiscrezioni credibili, Sunak vorrebbe ora recedere dalla Convenzione europea per poter procedere con il giro di vite e permettere la rimozione immediata dei migranti.

Il Governo intende anche procedere con il piano già presentato di deportare i migranti in Rwanda senza diritto di ritorno in Gran Bretagna. Il piano è stato finora bloccato da una serie di cause intentate da associazioni umanitarie.

Le reazioni alle proposte di Sunak sono state immediate e negative. Il Refugee Council ha sottolineato che due terzi delle persone che lo scorso anno hanno attraversato la Manica hanno diritto di asilo perché provengono da Paesi a rischio come Afghanistan, Siria o Sudan.

La Croce Rossaha definito «estremamente preoccupante» il piano del Governo britannico, mentre l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha dichiarato che «tutti hanno il diritto di chiedere asilo in un altro Paese per sfuggire alla persecuzione, e chiedere asilo non può mai essere illegale».