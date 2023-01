Gb, Sunak: matematica obbligatoria fino a 18 anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il primo ministro inglese Rishi Sunak si impegnerà a far sì che tutti gli alunni delle scuole inglesi studino matematica fino all’età di 18 anni.

Sunak ha posto la riforma dell’istruzione al centro dell’agenda di politica interna. Il primo ministro illustrerà la riforma nel suo primo discorso dell’anno - previsto per oggi 4 gennaio - per presentare le sue priorità per il 2023.

Secondo il governo inglese, circa 8 milioni di adulti in Inghilterra hanno le competenze numeriche di un bambino delle elementari e solo la metà dei giovani tra i 16 e i 19 anni studia matematica.

Dall’entourage di Sunak viene chiarito che la matematica non diventerà obbligatoria al livello A (eccellenza), ma si stanno esplorando altre strade per la valutazione, come le nuove qualifiche Core Maths e quelle tecniche.

Non è ancora nota la tempistica per l’entrata in vigore di questi cambiamenti.