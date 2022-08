Gdf sequestra 141 milioni di euro a Lanfranco Cirillo, l’«architetto di Putin»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Maxi sequestro da 141 milioni di euro tra beni mobili e immobili eseguito dalla Guardia di Finanza di Brescia nei confronti di Lanfranco Cirillo, imprenditore, 63 anni, conosciuto come «l’architetto di Vladimir Putin» e di altri 44 oligarchi. È accusato di reati fiscali e tributari. Tra i beni sequestrati ci sono abitazioni di lusso, conti correnti, denaro contante, gioielli, opere di arte moderna e contemporanea di autori famosi e persino un elicottero.

Cirillo ha progettato una grande tenuta sul Mar Nero, in Russia, divenuta nota come «il palazzo di Putin» a causa delle affermazioni di un uomo d’affari secondo cui la proprietà sarebbe stata costruita per il presidente russo. Si tratta di un complesso di palazzi in stile neoclassico situato sulla costa del Mar Nero vicino a Gelendzhik, pochi chilometri a Sud del porto di Novorossjisk.



Putin ha negato qualsiasi legame con la proprietà di lusso. La questione è riemersa all’inizio del 2021, quando l’oppositore del Cremlino Alexei Navalny, incarcerato, ha realizzato un video online in cui affermava che Putin era il proprietario della tenuta.



In un’intervista rilasciata ad aprile alla televisione italiana, Cirillo ha dichiarato di aver progettato l’edificio, ma che era stato commissionato da un gruppo privato e che non aveva avuto rapporti con Putin. «È una follia pensare che il presidente di un Paese così importante abbia bisogno di costruire un palazzo per sé», ha detto Cirillo in un’intervista a La7.