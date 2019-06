Gdf, negli ultimi 17 mesi sequestri per 9,3 miliardi di euro

Le “cartiere” non chiudono mai

Così come resiste il fenomeno delle false fatturazioni attraverso le società cartiere e fantasma: poco oltre 3mila i casi portati alla luce, che in gran parte sono rappresentati da complesse catene finalizzate a gebnerare crediti Iva inesistenti da portare in compensazione.

Evasori totali che non pagano 3,4 miliardi di Iva

L’attività anti-sommerso è però a tutto tondo, perché l’economia irregolare continua a proliferare. Negli ultimi diciassette mesi sono stati portati alla luce 13.285 evasori totali, che hanno fatto mancare alle casse dell’Erario ben 3,4 miliardi di Iva. Il circolo del “nero”, che danneggia le imprese in regola alterando la concorrenza, è stato evidenziato dalla GdF con verbali a oltre 8mila datori per aver impiegato più di 42mila lavoratori irregolari.