Gdo, Despar cresce in Sardegna con il gruppo F.lli Ibba

Despar consolida la sua presenza in Sardegna. A determinare la crescita del consorzio che riunisce sotto il proprio marchio sette aziende della distribuzione alimentare e negozianti affiliati, l’ingresso del Gruppo F.lli Ibba, storico operatore della GDO fondato nel 1950 a Oristano.

L’azienda sarda ha acquisito «la totalità delle quote societarie di Supermercati Gieffe e, conseguentemente, anche una partecipazione nella società SCS che gestisce il marchio Despar sul territorio sardo». Con questa operazione passa al gruppo di Oristano la gestione dei 27 punti vendita a marchio Despar ed Eurospar.

Tra i piani del gruppo F.lli Ibba anche la conversione sotto l’insegna Despar di «una parte rilevante dei punti vendita attualmente a marchio Simply». Una novità che «porterà il fatturato sviluppato sotto le insegne Despar a oltre 225 milioni di euro annui». Un passaggio importante per un settore che gioca la carta del radicamento e della vicinanza ai consumatori. «Siamo convinti di aver concluso un’operazione che darà un nuovo impulso alla crescita della nostra società, potendo affiancare l’insegna Despar alla rete ad insegna Crai che storicamente gestiamo e alle altre iniziative del gruppo con i negozi convenienza Leader Price e nel canale cash & carry – dice Stefano Ibba, direttore Generale del gruppo imprenditoriale sardo –. Despar è un’insegna storica del territorio italiano, F.lli Ibba ne condivide pienamente i valori come l’attenzione al territorio, l’importanza strategica della marca del distributore e l’impegno per la sostenibilità. Metteremo a fattore comune esperienze e competenze per creare una solida realtà a vantaggio dei nostri clienti».

Un passaggio importante anche per Despar (presente sul territorio nazionale in 16 regioni italiane con 1.393 punti vendita a insegna Despar, Eurospar e Interspar e fatturato 2019 di 3,615 miliardi di euro) che sul territorio regionale rafforza la presenza in maniera capillare. «Siamo molto soddisfatti per l’operazione conclusa dalla F.lli Ibba – fa sapere Paul Klotz, Presidente di Despar Italia. – È una realtà storica della Sardegna che si è distinta per capacità organizzativa e risultati, che condivide con Despar il focus sulla valorizzazione del territorio e dei prodotti locali, mettendo sempre il cliente al centro delle scelte quotidiane. Una condivisione di valori che permetterà all’insegna Despar di raggiungere risultati importanti in Sardegna, portando qualità ed eccellenza ai clienti».Davide Madeddu