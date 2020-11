Gdo, lockdown e chiusura di ristoranti e bar spingono le vendite di vino nei supermercati Secondo IRI per Vinitaly nei primi 10 mesi del 2020 aumento del 5,3% in volume e del 6,9% in valore con un incremento significativo anche sul fronte dei prezzi (+1,4) di Giorgio dell'Orefice

(IMAGOECONOMICA)

Secondo IRI per Vinitaly nei primi 10 mesi del 2020 aumento del 5,3% in volume e del 6,9% in valore con un incremento significativo anche sul fronte dei prezzi (+1,4)

3' di lettura

Più che nell'aria era praticamente certo: e cioè che nel corso del lockdown (ma anche dopo) le vendite di vino nella grande distribuzione, complice la chiusura di bar e ristoranti, fossero aumentate. Quello di cui non si aveva notizia era la dimensione. Ebbene, nel corso dei primi 10 mesi del 2020 le vendite di vino sugli scaffali sono cresciute del 5,3% in volume e del 6,9% in valore con un incremento significativo anche sul fronte dei prezzi (+1,4) e di calo delle promozioni (-3%).



I numeri emersi da un'indagine effettuata da IRI per Vinitaly sono stati resi noti oggi nel corso della 16° edizione della tavola rotonda “Vino e Grande distribuzione di fronte al cambiamento”, organizzata da Veronafiere nell'ambito di Wine2Wine Exibition. La crescita, sospinta dalle vendite eccezionali nel trimestre primaverile del lockdown e dalle chiusure di bar e ristoranti, si è tradotta in una buona performance degli spumanti, dei vini Doc e in una discreta progressione dei vini da tavola in una sorta di “testacoda” qualitativo.

Loading...

Sono infatti cresciute (+13,6%) le vendite dei vini di categoria medio/alta ovvero della fascia di prezzo tra 7 e 10 euro e dell'8,7% per quelli della fascia di prezzo tra 5 e 7 euro. Gli spumanti sono aumentati complessivamente del 10,4%, nonostante un crollo registrato in aprile. Ma insieme ai vini di qualità sono aumentate anche gli acquisti di vino comune (+4,2% in quantità), e a marchio delle insegne distributive. Le private label del vino sono aumentate dell'8,7% con un picco del 10,8% per gli spumanti a marchio del distributore. Ottime performance anche per i vini biologici che rappresentano una piccola nicchia sugli scaffali ma le cui vendite sono aumentate in volume del 12,5%.

Altro aspetto degno di nota emerso dalla ricerca IRI è che dopo la dopo il boom in primavera e la stabilizzazione del periodo estivo, le vendite di vino sugli scaffali della grande distribuzione hanno ripreso a correre con la seconda ondata Covid: +2,8% in ottobre e +6,7% nelle prime due settimane di novembre.

«In estate abbiamo notato un ritorno alle consuete abitudini d'acquisto – ha commentato il Business Insight Director di IRI, Virgilio Romano – ma diffilmente il 2021 potrà essere uguale al 2020. Certamente non potrà toccare gli stessi picchi di vendita».