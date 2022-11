Gdo, da Selex investimenti per 340 milioni nel 2023 dopo un anno in crescita

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Ricavi in crescita per Selex Gruppo commerciale, seconda catena della Gdo italiana alle spalle di Conad, che vara un piano d’investimenti da 340 milioni per il 2023. Quest’anno il fatturato lordo del Gruppo, consorzio attivo con trenta insegne tra cui Famila, A&O, C+C, con oltre 3.200 negozi e più di 41mila addetti, è di 17,8 miliardi con un +5,6% sul 2021 mentre per il 2023 l’obiettivo è di arrivare a quota 18,5 miliardi con una crescita attesa del +3,6%. Si consolida così il market share che raggiunge il 14,7%.

«I risultati del 2022 ci soddisfano ma siamo molto preoccupati dall’effetto che l’incremento dei prezzi sta determinando sui consumi in queste ultime settimane - spiega Maniele Tasca, direttore generale di Selex al termine dell’assemblea dei soci -. Abbiamo esaurito la capacità di assorbire gli aumenti dei costi di gestione e per limitare il rischio di ulteriore inflazione abbiamo chiesto ai fornitori di sospendere gli aumenti di listino per i prossimi mesi in attesa si definisca meglio il contesto di riferimento del 2023».

Loading...

Un pilastro per la marginalità del Gruppo è l’offerta dei prodotti a marca del distributore (Selex, Consilia, Vale e Il Gigante) con oltre 7.700 prodotti in assortimento, un fatturato al consumo di circa 1,6 miliardi e una crescita di oltre il 10% sul 2021.

Si accelera inoltre sull’ecommerce con la piattaforma Cosicomodo.it a cui aderiscono 10 insegne presenti in 13 regioni. Così la spesa online dovrebbe fare registrare un +30% sull’anno precedente. Il piano d’investimenti varato per il 2023 fa leva su uno stanziamento di 340 milioni che serviranno per l’apertura di 63 market e la ristrutturazione di 73 punti vendita.