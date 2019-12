Gedi-Exor e il tentativo (fallito) dell’Ingegnere. Così Repubblica cambia padrone A metà ottobre Romed, la finanziaria dell'ingegnere, si era fatta avanti con un'offerta non concordata per rilevare il 29,9% di Gedi a 25 centesimi per azione valorizzando la casa editrice 129 milioni di Antonella Olivieri

(IMAGOECONOMICA)

2' di lettura

Comunque la si veda è finita un'epoca. Per un quarto di secolo, dopo la spartizione Mondadori/L'Espresso, la famiglia De Benedetti è stata l'editore del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. La Repubblica ora cambierà padrone, insieme con La Stampa che tornerà a casa sotto le insegne di Exor. Col senno di poi si capisce perché Carlo De Benedetti abbia tentato in extremis di inserirsi in una storia che forse era già scritta.

A metà ottobre Romed, la finanziaria dell'ingegnere, si era fatta avanti con un'offerta non concordata per rilevare il 29,9% di Gedi a 25 centesimi per azione valorizzando la casa editrice 129 milioni.

L'offerta sembrava fatta per essere rifiutata: niente Opa e i 25 centesimi messi sul piatto erano quasi un minimo storico. In quell'occasione era emerso che la tentazione di uscire da un business problematico - la crisi strutturale dell'editoria ha pesato anche su un gruppo ben gestito come Gedi – era più che un pensiero.

L'occasione più concreta si era presentata in primavera quando si era fatta avanti una cordata composta da Flavio Cattaneo, il fondo Peninsula e un terzo investitore rimasto sotto traccia. Non si era arrivati al punto di formalizzare l'offerta, ma la cordata guidata dall'ex ad Telecom aveva ventilato una valutazione dell'ordine di 190 milioni.

Poi c'erano stati contatti con Vivendi, ma non se ne era fatto nulla. All'inizio dell'autunno, mentre nel settore si vociferava che Gedi sarebbe stata venduta entro l'anno, indiscrezioni - che evidentemente non erano campate per aria - parlavano già di colloqui in corso tra Cir e l'azionista di minoranza Exor.