Gedi-Exor? Martella: «Testate patrimonio del Paese, mantenere l'occupazione»

(AFP)

«Seguiamo con interesse la vicenda, stiamo parlando di testate che rappresentano un patrimonio culturale e informativo del nostro Paese. Anche per la delega che ho seguo con attenzione. Innanzitutto prendiamo atto della scelta fatta dai fratelli De Benedetti. Chi ha deciso di acquistare ha parlato di necessità di garantire la qualità editoriale, la qualità e l'indipendenza del lavoro giornalistico, l'investimento sull'innovazione, sulla tecnologia e il digitale. Io ci aggiungo che è necessario il mantenimento e la continuità dei livelli occupazionali, vedremo se queste cose verranno garantite». Lo ha dichiarato Andrea Martella, sottosegretario con delega all'Editoria, nel corso di un forum con l'agenzia Il Sole 24 Ore Radiocor, interpellato a proposito dell'acquisizione di Gedi da parte di Exor. «Come sempre - ha aggiunto - guarderemo ai fatti, in considerazione che si tratta appunto di un'acquisizione che ha un'importanza nella realtà editoriale del nostro Paese».

Copyright: direttiva Ue in Ddl delegazione in CdM entro l'anno

«Stiamo facendo un lavoro su vari tavoli tecnici per il recepimento della direttiva. Vorremmo inserire la direttiva europea sul copyright nella prossima legge di delegazione europea che verrà portata in uno dei prossimi Consigli dei ministri per essere portata rapidamente in Parlamento». Ha annunciato ancora Martella, interpellato sui tempi di attuazione della normativa europea in materia di copyright. «L'ipotesi - aggiunge - è di portarla in uno dei Consiglio dei ministri entro la fine dell'anno». L'obiettivo è quello «di arrivare entro la primavera a un recepimento della direttiva con la legge di delegazione europea e poi di avere il secondo periodo dell'anno per fare il decreto legislativo». Martella riconosce che «ci sono sensibilità diverse all'interno dell'attuale maggioranza rispetto a questi temi. E' vero pero' - aggiunge - che questa è oramai una direttiva del Parlamento europeo a cui i Paesi si devono in qualche modo adeguare» e inoltre i «tavoli tecnici anche con rappresentanti dei 5 stelle non stanno dando in questo momento alcun problema». Nel merito delle misure, «si tratta - rileva - di trovare un equilibrio tra liberta' e pluralismo dell'informazione, tutela del diritto d'autore e ancora la giusta remunerazione del lavoro giornalistico e dei contenuti editoriali rispetto alle grandi piattaforme over the top.

Quindi è un tema molto complesso». Comunque è «assolutamente necessaria una regolamentazione del settore»che può anche «favorire con la tutela dei contenuti anche la lotta alla pirateria e alle fake news».

(Il Sole 24 Ore Radiocor)