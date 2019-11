Gedi, il piano Elkann: no alla vendita di Repubblica, maggiore integrazione Fonti vicine al dossier chiariscono che non si tratta di un'operazione nostalgica: quello che prenderà avvio la prossima settimana è un progetto imprenditoriale coraggioso, tutto proiettato al futuro

Da sinistra, John Elkann con Andrea Agnelli (Ansa)

1' di lettura

Stabilità e rispetto dell’indipendenza redazionale: saranno questi, secondo fonti vicine a John Elkann, i punti chiave del progetto imprenditoriale che punta alla trasformazione di Gedi e che non prevede alcuna ipotesi di spezzatino ma neanche “suggestioni nostalgiche”.

Le stesse fonti ribadiscono che gli avvocati sono al lavoro per rifinire i dettagli della trattativa, confermata da Cir venerdì con il suo comunicato serale, in vista del cda di lunedì. E con il passare delle ore cominciano a delinearsi i punti chiave di un'operazione destinata a portare un grande cambiamento nel panorama italiano dei giornali.



Fonti vicine a John Elkann chiariscono che non si tratta di un'operazione nostalgica: quello che prenderà avvio la prossima settimana è un progetto imprenditoriale coraggioso, tutto proiettato al futuro. Obiettivo: assicurare a Gedi condizioni di stabilità che consentano alla società di evolvere velocemente, compiendo scelte che non possono più essere rimandate.



Non ci sarà dunque alcun approccio sentimentale, nessuna suggestione filantropica: in casa Exor si guarda avanti, con la fiducia che Gedi possa esprimere un grande potenziale, a patto di fare alcuni passi necessari: 1) cogliere in modo risoluto i vantaggi della rivoluzione digitale; 2) completare l'integrazione organizzativa all'interno di Gedi (nessuna intenzione di vendere Repubblica separatamente né di scorporare le radio); 3) e soprattutto garanzia dell'autonomia redazionale, perché il giornalismo di qualità - si afferma con forza sempre negli ambienti vicini ad Elkann - troverà sempre un mercato, a condizione che sia genuina, autorevole e indipendente.