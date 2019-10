Gedi risponde a De Benedetti: «Siamo solidi, misure idonee al futuro»

Il Gruppo editoriale che riunisce sotto le proprie insegne Repubblica e La Stampa risponde dunque così ad avances e valutazioni espresse da De Benedetti in un’intervista al Corriere della Sera circa l’andamento del gruppo. Il consiglio di amministrazione del gruppo editoriale, si legge ancora, «desidera precisare che, pur riconoscendo le difficoltà con le quali si confronta, derivanti dalla perdurante sofferenza del settore della carta stampata che incide sui risultati di tutti gli editori, il Gruppo Gedi mantiene una solida leadership nella stampa quotidiana, nel digitale e nelle radio, e adotta misure idonee ad affrontare il futuro, l’investimento e lo sviluppo e creare valore sostenibile, con consapevolezza della rilevanza e delicatezza del mestiere e della funzione che svolge nel paese, senso di responsabilità, rispetto e sostegno per il lavoro svolto dal management, dai direttori delle testate e da tutte le donne e gli uomini che in esso orgogliosamente operano».

Il gruppo nei confronti del quale Carlo De Benedetti aveva presentato un’opa ha chiuso i nove mesi con ricavi consolidati pari a 441,5 milioni, in flessione del 6% rispetto ai nove mesi del 2018. Il risultato netto consolidato registra una perdita di 18,3 milioni (-17,3mn escludendo gli effetti dell’Ifrs 16) recependo gli effetti della cessione di Persidera (-16,9 milioni) e oneri per ristrutturazioni con impatto sul risultato netto pari a 3,7 milioni. Quanto all’effetto della cessione della società del multiplex di cui Gedi aveva la quota di minoranza, il risultato netto include in particolare la svalutazione del valore della partecipazione di 16,9 milioni, effettuata al fine di adeguare il valore contabile al prezzo di cessione. Al netto di tali effetti il risultato netto consolidato è positivo per 2,2 milioni. I nove mesi del 2018 si erano chiusi con un utile netto consolidato di 7,8 milioni.

L’indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2019 prima dell’applicazione del nuovo principio contabile Ifrs 16 ammonta a 118,4 milioni, in aumento rispetto ai 103,2 milioni di fine 2018 principalmente per effetto di 25,6 milioni di pagamenti relativi ai piani di riorganizzazione in corso. Gedi stima comunque che, «in assenza di eventi allo stato imprevedibili, il gruppo registrerà a fine anno un risultato positivo, escludendo l’impatto della cessione di Persidera e di eventuali altre componenti non ordinarie».