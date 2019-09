Geely apre gli ordini per la sua prima auto da corsa

1' di lettura

Zhejiang GeelyHolding Group nel tentativo di stabilireuna presenza nel motorsport ha aperto gliordini per la sua prima auto da corsa, cheprevede di consegnare ai clienti cinesi con il marchio Lynk & Co a partire dal primotrimestre del 2020. La Lynk & Co 03 TCR presenta un motore turbo due litri a quattro cilindri da 350 CV e 420 Nm di coppia. È dotata di trazione anteriore e cambio sequenziale a sei marce e pesa 1.265 kg. Geely Group ha creato una divisione per il motorsport nel 2018. L'unità ha una doppia sede: una nella città di Hangzhou, nella Cina orientale, dove ha sede il Gruppo, l'altra nella città svedese di Göteborg dove ha sede la sua filiale Volvo Car. A metà del 2018 la divisione ha iniziato a sviluppare la Lynk & Co 03 TCR da corsa, che ha fatto il suo debutto in gara alla FIA World Touring Car Cup 2019 a Marrakech in Marocco ad aprile. Sono quattro le Lynk & Co 03 TCR che partecipano alla stagione 2019 del FIAWorld Touring Car Cup, affidate a Thed Björk, Yvan Muller, Andy Priaulx e Yann Ehrlacher del team Lynk & Co Cyan Racing.