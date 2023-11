Geely, galassia di marchi internazionali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le strade europee sono sempre frequentate da auto cinesi, non sempre riconoscibili dal brand ma orientali per proprietà. Perché se l’invasione del Dragone non è ancora avvenuta, diversi marchi in vendita in Italia hanno alle spalle il Gruppo Geely. Nato nel 1986, Zhejiang Geely Holding Group , è entrato nel settore automotive nel 1997. Guidato da Li ShuFu, in soli 26 anni è stato in grado di scardinare lo scacchiere dell’automobilismo mondiale, diventando ad esempio per un periodo di tempo ad essere il primo azionista di Daimler.

In Europa si è iniziato a parlare di Geely in maniera significativa nel 2010, quando acquistò Volvo Cars versando a Ford 1,8 miliardi di euro.. Nonostante qualche timore iniziare, dopo la scomparsa di Saab venduta in passato proprio ad un marchio cinese, Volvo grazie a Geely ha cambiato rotta grazie alla scelta di immettere capitali ma al tempo stesso non stravolgere gli assetti del marchio svedese, a partire dalla centralità della Svezia, fino alla creazione di una piattaforma scalabile condivisa.

Proprio le piattaforme modulari, multienergia o 100% elettriche sono diventate il punto di partenza dei modelli recentemente prodotti da Lotus, Lynk&Co, Zeekr, Polestar, Proton e Smart. Ad eccezione di quest’ultima, posseduta al 50% con Daimler, tutti gli altri brand rientrano nella galassia Geely a cui si aggiungerà il nuovo marchio premium battezzato Galaxy, pronto a presentare tre modelli entro la fine di quest’anno per un totale di sette veicoli al 2025.

Diventato un vero ponte tra Cina e Europa, il gruppo guidato da Li ShuFu oltre alla tecnologia è molto attento al design delle proprie vetture. A questo si aggiunge la scelta di scelta di puntare anche sui motori ibridi e termici, oltre all’elettrico, Geely ha scelto di investire anche sulle motorizzazioni ibridi e termici come sottolineato dalla partnership avviata con il Gruppo Renault.

La nuova azienda sarà un fornitore mondiale indipendente, in grado di produrre gruppi motopropulsori ibridi di nuova generazione e sviluppare tecnologie decarbonizzate e a basse emissioni in cinque centri mondiali di R&S. La nuova azienda dovrebbe gestire 17 stabilimenti meccanici di gruppi motopropulsori in 3 continenti, con un totale di circa 19mila dipendenti.