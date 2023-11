Geely riporta la Cina a Wall Street con il brand premium Zeekr

Ascolta la versione audio dell'articolo

Zeekr il marchio premium di auto elettriche del gruppo cinese Geely (tra i marchi più noti ci sono Volvo, Polestar, Lotus), pubblicherà presto il suo prospetto e le azioni potrebbero essere negoziate a Wall Street entro poche settimane, secondo alcune fonti consultate da Reuters. I sottoscrittori sono guidati da Goldman Sachs e Morgan Stanley. La dimensione e il prezzo del flottante saranno decisi in seguito.

Zeekr ha presentato in via confidenziale un’offerta pubblica iniziale negli Stati Uniti lo scorso dicembre, con l’obiettivo di raccogliere più di 1 miliardo di dollari, ma sembra probabile che la società raccolga meno dell’importo previsto, secondo una delle fonti.

L’Ipo di Zeekr potrebbe segnare la prima quotazione di peso di una società cinese negli Stati Uniti da due anni, ovvero da quando Pechino ha operato una stretta sulle quotazioni all’estero, nel 2021, un cambio determinato da un’indagine sulla sicurezza informatica del colosso del trasporto privato Didi Global, la Uber cinese, sulla scia del suo debutto sul mercato azionario statunitense. Una mossa audace, quella di Geely, in una fase complicata sotto il profilo geopolitico per le tensioni tra Washington e Pechino. Ma anche in un momento in cui la domanda di auto elettriche non brilla, complici i prezzi e i tassi d’interesse.

Il gruppo Geely è la più grande azienda automobilistica privata della Cina. A febbraio, Zeekr ha raccolto 750 milioni di dollari in un round di finanziamento che ha valutato il marchio 13 miliardi di dollari. Tra gli investitori Amnon Shashua, ceo della società tech di guida autonoma Mobileye Global, di proprietà di maggioranza di Intel, e il colosso cinese delle batterie CATL.

Una guerra dei prezzi iniziata da Tesla in Cina all’inizio dell’anno ha avuto ripercussioni negative sulla redditività dei produttori di veicoli elettrici puri, che hanno intensificato gli sforzi per ridurre i costi e costruire partnership per superare la selezione darwiniana in corso. Zeekr, forte delle economie di scala di Geely, ha visto migliorare la propria redditività. Il ceo Andy An ha dichiarato in agosto che Zeekr ha ottenuto un margine Ebit a due cifre nella prima metà di quest’anno, rispetto al 5% del 2022.