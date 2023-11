Geely vende azioni Volvo e non lascia nulla in Svezia. Il titolo cade ai minimi

Geely, che punta a raddoppiare le vendite oltre i 3 milioni di unità entro il 2025, controlla attraverso Volvo il marchio elettrico premium Polestar, Lotus, Lynk & Co, Proton e sta per quotare a Wall Street il brand Zeekr. È il secondo azionista in Mercedes-Benz (con la quale ha creato una jv per la produzione delle Smart in Cina) ed è salita in maggio al 17% in Aston Martin. Con Renault ha dato vita in luglio a una jv alla pari per la produzione di motori termici, ibridi e a basse emissioni.

