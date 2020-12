Gel e mascherine, da Genova a Catanzaro ecco le province dove ci si protegge di più A guidare la classifica delle province in cui nei primi nove mesi del 2020 si sono acquistate in farmacia più confezioni di gel e mascherine è Genova. Seguono Asti, Alessandria e Modena. Sul fondo, invece, Catanzaro, Vibo Valentia, Trento e Novara di Michela Finizio

Quasi 30 milioni di mascherine e 10 milioni e mezzo di confezioni di gel igienizzante. Sono questi i primi numeri, forniti al Sole 24 Ore da Iqvia, della corsa degli italiani ad accaparrarsi nei primi nove mesi del 2020 i principali dispositivi di protezione per proteggersi dal Covid-19. Cifre relative agli acquisti nelle sole farmacie (esclusa la grande distribuzione e gli altri canali di vendita).

A guidare la classifica delle province in cui si sono acquistate più unità è Genova, con circa 7 confezioni, tra mascherine e gel, acquistate in media da ciascun maggiorenne. Seguono per volumi acquistati Asti, Alessandria e Modena. Sul fondo, invece, si incontrano Catanzaro, Vibo Valentia, Trento e Novara, dove in nove mesi di pandemia sono state acquistate in media meno di 1,8 mascherine a testa in farmacia. Un indice che potrebbe dipendere da diverse caratteristiche del territorio: la qualità della rete delle farmacie, l’impatto locale delle campagne di sensibilizzazione, la percezione del rischio legata alla maggiore (o minore) esposizione al contagio della popolazione e l’indice di vecchiaia.

