Gel igienizzanti: vendite alle stelle, +800% di fatturato Nei primi due mesi dell’anno verrà acquistato un milione di confezioni di Enrico Netti

(Afp)

1' di lettura

Nelle prime sei settimane dell’anno le vendite di gel igienizzanti come, per esempio, l’Amuchina sono impazzite a causa del Covid-19. Entro la fine di febbraio verrà venduto un milione di confezioni, per ora il sellout è fermo a 900mila pezzi, con un giro d’affari di 2,5 milioni. In altre parole un secco +800% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Nonostante gli sforzi dei produttori e della moderna distribuzione i gel igienizzanti restano una chimera, prodotti introvabili in quasi tutti i canali di vendita oppure venduti online a prezzi da borsa nera. I dati sono stati elaborati e diffusi oggi dall’Istituto globale di misurazione e analisi dati Nielsen, divisione Nielsen Global Connect, Market*Track.