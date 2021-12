Gelata sulle startup: stop alla rivalutazione degli investimenti all’11%

Questo consentiva alle startup di attirare capitali in misura maggiore il che dunque alimentava l’ecosistema dell’innovazione in Italia che non brilla per disponibilità di investitori, anche se negli ultimi anni la situazione è molto migliorata.

Sussistono comunque altre forme di incentivazione all’investimento nelle startup. Per esempio, c’è la detrazione Irpef del 50% per chi investe nel capitale sociale di startup o pmi innovative già costituite e regolarmente iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese.

L’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni, deve essere effettuato direttamente o attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio specializzati in startup o pmi innovative. L’investimento agevolabile, comunque, non deve superare i 100mila euro per le startup e 300mila per le pmi innovative, per ciascun periodo di imposta.

Un rischio di questa novità sul costo delle partecipazioni è che chi ha investito in passato mantenga dei vantaggi fiscali che non spetteranno a chi investirà d’ora in poi, con una disparità di trattamento piuttosto importante.