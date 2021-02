Gelata sull’immobiliare di Roma. Investimenti in caduta: -50%

Leggi anche Kryalos cede a Corum gli uffici di via Boccabelli a Roma

Tra le riqualificazioni di eccellenza quella realizzata da Dea Capital Re Sgr e Allianz di due edifici in piazza San Silvestro, dove è arrivata Apple. Nella piazza resa smart dal Comune con wi-fi, mappe interattive e luci intelligenti, dovrebbe aprire un hotel Four Season. Ardian ha ristrutturato una palazzina in via Veneto, dove potrebbe consolidare la propria sede Deloitte.

Nessun dialogo pubblico-privato

«La confusione politica si riflette sugli investimenti - spiega Emanuele Caniggia, a capo di Dea Capital Re Sgr -. Di recente abbiamo riqualificato via dell’Arte, venduto ad Allianz, l’hotel The Pantheon, l’asset di via Curtatone, affittato a Kpmg e dove arriverà Virgin». Caniggia conferma che i capitali arrivano solo per l’opportunità giusta con tempi certi. A Roma manca il dialogo pubblico-privato per costruire strategie territoriali.

Progetto “monstre” realizzato è la valorizzazione dell’ex Poligrafico dello Stato, a piazza Verdi. Defilata Rosewood, l’asset è diventato direzionale e oggi ospita Enel. Poi c’è il capitolo Torri dell’Eur, vittima di vari “stop and go”. Gli immobili, 62mila mq, verranno riqualificati in uffici. È un progetto finanziato per cento milioni da Cdp, che controlla al 100% la società Alfiere proprietaria del complesso. La durata dei lavori è di 36 mesi ed è già iniziata la cantierizzazione del sito.

In cerca di occasioni

«Roma ha grandi potenzialità - dice Mario Abbadessa a capo di Hines in Italia -. Finora non abbiamo trovato l’occasione giusta».

Non poche, e di dimensioni importante, le opere in sospeso, come il nuovo stadio AS Roma, la riqualificazione dello Stadio Flaminio, l’ex Fiera di Roma, in disuso dal 2005 nel quartiere Ostiense. Manca all’appello anche la città dello Sport di Calatrava, ma giacciono in attesa di un futuro diverso anche gli ex Mercati Generali di via Ostiense dal 2005, quando l’archistar Rem Koolhaas aveva presentato un progetto di riqualificazione. La città sonnecchia, rischiando di perdere la liquidità in circolazione.