Gelati confezionati, i consumi non frenano nonostante i prezzi più alti

«Soprattutto nel gelato – interviene Luca Regano, amministratore delegato Froneri Italy – c'è una fortissima voglia di scoperta e sperimentazione. Ma, accanto alle innovazioni, resistono i prodotti storici evergreen, come il nostro storico Mottarello, primo gelato confezionato su stecco e che ancora è presente in portafoglio, mentre Coppa del Nonno o Maxibon Classic si confermano tra i prodotti con le frequenze di consumo più alte in assoluto». Dal punto di vista dei formati quelli maggiormente in crescita sono sicuramente gli hand-held, che si prestano a vari tipi di occasione, a discapito delle vaschette che vedono una flessione negli ultimi anni.

Torna il caldo, si impenna il consumo di gelato

Dunque gli stecchi (+21%), i coni (+18%) e i sandwich (+14%), «segmenti che peraltro costituiscono una priorità per Froneri Italy e i nostri brand di punta, come NUII e Maxibon», conclude Regano.

Attenzione a intolleranze e benessere

Ma quali sono state le principali tendenze del mercato del gelato industriale in Italia nel 2023? «Negli ultimi anni, anche a seguito di un'importante evoluzione negli stili di vita e di consumo – osserva Leonardo Bagnoli, ad di Sammontana – si è affermata una grande attenzione verso quei prodotti capaci di rispondere a esigenze alimentari specifiche, come le intolleranze o le scelte etiche e di benessere. Questi sono ambiti ad alto valore aggiunto e su cui noi stiamo lavorando per rafforzare i nostri prodotti come Fruttiamo, ma soprattutto Amando. Proprio Amando, nello specifico, è il prodotto nato sostenibile grazie al lavoro svolto da Sammontana in termini di eco-design e Life Cycle Assessment». Il prodotto è stato ideato tenendo in considerazione, fin dalla sua progettazione, tutte le categorie di impatto sull'intero ciclo di vita e rispondendo ai bisogni di consumatori attenti alla sostenibilità degli alimenti.

Sammontana, Tonitto e Algida puntano anche su esigenze di nicchia: intolleranze, alte proteine e chef stellati

E proprio nel segmento healthy Tonitto 1939 ha deciso si rafforzare la sua leadership con il lancio della gamma High Protein e con i nuovi gusti del sorbetto cioccolato e sorbetto pistacchio. «Anche sull'espansione delle private label – aggiunge Luca Dovo, ad Tonitto 1939 – le evidenze sono molto positive. Infatti, per la stagione 2023 saranno avviate decine di nuove partnership commerciali con grandi catene italiane e internazionali che porteranno sul mercato circa 60 nuovi prodotti in Italia e nel mondo». In questa logica nei primi quattro mesi del 2023 l'azienda ligure ha evidenziato già una forte accelerazione del fatturato, +38% rispetto allo stesso periodo del 2022, confermando un nuovo record di ricavi.

Tra delivery e cucina stellata

«Negli ultimi anni – interviene Giorgio Nicolai, ice cream marketing director Unilever – ha riscosso grande apprezzamento anche il connubio tra mondo del gelato e mondo della cucina stellata. Con Algida, abbiamo avviato questa sperimentazione affidando la nostra prima limited edition di Cornetto Stellati alla chef Isabella Potì, a cui sono seguite altre 6 edizioni a firma di altrettanti volti noti dell'alta ristorazione. Anche quest'anno Cornetto Summer Emotions vedrà la collaborazione con tre giovani chef di fama internazionale».