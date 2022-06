Gelato, il business vola con la riapertura di bar e ristoranti

Salutismo anche sottozero

Gelateria Callipo, l'azienda nata nel 2008 per far conoscere la tradizione gelatiera di Pizzo di Calabria, nota come la “città del gelato”, spinge sulla valorizzazione dei prodotti della tradizione e sul trend salutistico con il gelato Vegano Dairy Free: prodotti senza glutine, grassi idrogenati e ingredienti Ogm per i consumatori vegani o intolleranti al lattosio. Disponibile nei gusti nocciola, gianduja, bianco variegato alla fragola in barattolini da 310 grammi. Negli ultimi anni l’azienda ha scelto di indirizzare le proprie scelte sul trend salutistico con prodotti free from e solo ingredienti naturali. «Abbiamo scelto di dedicare la giusta attenzione a chi deve seguire un'alimentazione particolare, bilanciando al meglio gusto e salute. Inoltre, la lavorazione è seguita e controllata con cura artigianale, in alcune fasi svolta rigorosamente a mano», dichiara Giacinto Callipo, quinta generazione della famiglia.

Gelati italiani all’estero

La ligure Tonitto 1939, da poco ufficialmente inserita all'interno del Registro dei Marchi Storici di Interesse Nazionale, è leader in Italia per il sorbetto e per il mercato dei gelati senza zuccheri aggiunti. Dopo il recente sbarco in Cina, a Shanghai, all’interno della Pearl Tower, e i successi in diverse nazioni europee – per esempio nei Paesi Bassi all'interno della storica catena di supermercati Albert Heijn, in Irlanda con Dunnes Stores, in Lettonia con Rimi Baltic – ha stretto una partnership commerciale con due dei più grandi negozi d’Europa della Gdo e online: il belga Ahold-Delhaize e il portoghese Prozis.

Un italiano su tre lo mangia tutto l’anno

L’indagine svolta da Bva-Doxa e commissionata da Igi-Istituto del Gelato Italiano delinea le abitudini di consumo e le principali convinzioni degli italiani sui gelati confezionati. Il 99% li consuma e il 93% li considera alimenti prodotti in ambiente igienicamente sicuro. I pregi più̀ rilevanti sono la porzionatura e la certezza di trovare sempre e ovunque il gusto a cui siamo affezionati, senza deludenti sorprese.

Alimento simbolo delle giornate più̀ calde, il gelato viene consumato in prevalenza nella stagione estiva (98%). Ma si assiste a una almeno parziale destagionalizzazione dei consumi: due italiani su tre lo consumano anche in primavera e quasi uno su tre perfino in inverno.

Il gelato preferito è il cono (57%), al secondo posto troviamo le vaschette formato famiglia (41%). Oltre un italiano su tre dichiara di prediligere lo stecco o il biscotto mentre le mini-porzioni sono indicate tra le preferenze da un italiano su 10.